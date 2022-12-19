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НовостиОбщество19 декабря 2022 13:24

В Новосибирске расторгли концессию на строительство школы-детсада

Такое решение принял суд
Галина СИМОНОВА
Для ремонта частной школы на улице Зыряновской, 1191 будут искать нового подрядчика.

Для ремонта частной школы на улице Зыряновской, 1191 будут искать нового подрядчика.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске для ремонта частной школы на улице Зыряновской, 1191 будут искать нового подрядчика. Ее должны были ремонтировать по концессионному соглашению, но оно было расторгнуто по решению суда.

— По условиям соглашения до 2018 года должна была быть сделана реконструкция имеющегося здания, находящегося в муниципальной собственности, с последующим оказанием учебно-образовательных услуг детям дошкольного возраста — не менее 100 воспитанникам, школьникам в количестве 250 учащихся, с охватом учащихся комплекса школа-сад более 600 человек по программам дополнительного образования, — сообщили в областной прокуратуре.

На момент рассмотрения спора концессионер не получил разрешение на строительство, не провел реконструкцию, а дети при этом продолжали учиться в старом здании. Поэтому, Арбитражный суд поддержал позицию прокуратуры о расторжении концессии.

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