В Новосибирске расторгли концессию на строительство школы-детсада

Для ремонта частной школы на улице Зыряновской, 1191 будут искать нового подрядчика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске для ремонта частной школы на улице Зыряновской, 1191 будут искать нового подрядчика. Ее должны были ремонтировать по концессионному соглашению, но оно было расторгнуто по решению суда.

— По условиям соглашения до 2018 года должна была быть сделана реконструкция имеющегося здания, находящегося в муниципальной собственности, с последующим оказанием учебно-образовательных услуг детям дошкольного возраста — не менее 100 воспитанникам, школьникам в количестве 250 учащихся, с охватом учащихся комплекса школа-сад более 600 человек по программам дополнительного образования, — сообщили в областной прокуратуре.

На момент рассмотрения спора концессионер не получил разрешение на строительство, не провел реконструкцию, а дети при этом продолжали учиться в старом здании. Поэтому, Арбитражный суд поддержал позицию прокуратуры о расторжении концессии.

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