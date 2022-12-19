В Новосибирске за неделю у нелегальных торговцев изъяли 110 килограммов товара

У нелегальных продавцов было изъято 110 килограммов товара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске за прошлую неделю у нелегальных торговцев изъяли 110 килограммов продовольственных товаров. Всего управлением потребительского рынка мэрии было проведено 5 рейдов на территории трех районов города.

— На нарушителей составлено 10 протоколов за торговлю в неустановленных местах. В Октябрьском, Кировском и Ленинском районах изъяли ели и еловые ветви, носки, очки и продовольственные товары: гусей, уток, рыбу, клюкву, конфеты, хурму и другое, — рассказали в мэрии.

В муниципалитете добавили, что за год у нелегальных продавцов изъяли более 40 тонн плодоовощной продукции.

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