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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:27

В Новосибирске за неделю у нелегальных торговцев изъяли 110 килограммов товара

Среди изъятого оказались как продукты, так и елки, и одежда
Надежда КАСЬЯНОВА
У нелегальных продавцов было изъято 110 килограммов товара.

У нелегальных продавцов было изъято 110 килограммов товара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске за прошлую неделю у нелегальных торговцев изъяли 110 килограммов продовольственных товаров. Всего управлением потребительского рынка мэрии было проведено 5 рейдов на территории трех районов города.

— На нарушителей составлено 10 протоколов за торговлю в неустановленных местах. В Октябрьском, Кировском и Ленинском районах изъяли ели и еловые ветви, носки, очки и продовольственные товары: гусей, уток, рыбу, клюкву, конфеты, хурму и другое, — рассказали в мэрии.

В муниципалитете добавили, что за год у нелегальных продавцов изъяли более 40 тонн плодоовощной продукции.

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