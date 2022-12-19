Новосибирск из-за снегопада сковали 9-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 19 декабря 2022 года сковали город из-за снегопада. По данным сервиса 2ГИС, заторы достигли 9 баллов.

На правом берегу проехать трудно по таким улицам, как Большевисткая, Фабричная, Восход, Кирова, Добролюбова, Ипподромская, Кошурникова, Советская, Красный проспект, Орджоникидзе, Ядринцевская, Военная, Вокзальная магистраль, Нарымская, Дуси Ковальчук, Писемского и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки образовались на улицах Котовского, Немировича-Данченко, Станционная, проезд Энергетиков, Титова, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Большая, Хилокская, Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега.

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