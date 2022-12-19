В ГИБДД раскрыли подробности ДТП с «ГАЗелью», протаранившей автобус на остановке в Новосибирске

В ДТП пострадал водитель грузовика и его пассажиры. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске, где «ГАЗель» протаранила автобус на остановке.
— 42-летний водитель за рулем «ГАЗели» двигался по Бердскому шоссе в сторону Грунтовой. В пути следования он врезался в пассажирский автобус «МАЗ», который двигался в попутном направлении, — рассказали в городском ГИБДД.
В результате ДТП пострадали водитель грузовика и его пассажиры — мужчины 25 и 30 лет. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
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