Вечером 31 декабря автобусы станут ходить реже. Фото: Олег ЗОЛОТО

31 декабря в Новосибирске общественный транспорт в Новосибирске будет ходить по графику выходного дня. Об этом сообщили в мэрии города.

— Наземный пассажирский транспорт будет работать по данному расписанию по 8 января 2023 года. В это время школьники смогут бесплатно ездить на всех трамвайных, троллейбусных и муниципальных автобусных маршрутах, — сообщили в мэрии.

Напомним, в новогоднюю ночь работа метрополитена будет продлена до 02.00 часов 1 января. На нем школьники также смогут бесплатно ездить на протяжении январских каникул. Для этого им необходимо показать контролеру справку из школы.

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