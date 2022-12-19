Снежно и тепло: в ближайшие три дня в Новосибирске ожидается до -15 градусов

В ближайшие три дня в Новосибирске ожидается до -15 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается теплая и снежная погода. По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, температура не будет опускаться ниже – 15 градусов ночью, днем — до -3 градусов.

— Во вторник, 19 декабря, ночью будет -12…-14 градусов, с повышением к утру до -5…-7 градусов. Днем потеплеет до -3…-5 градусов. Ожидается снегопад с мокрым снегом, местами метель, гололед и снежные заносы. Ветер юго-западный 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. В среду, 20 декабря, ночью столбики термометров опустятся до -9…11 градусов, днем немного потеплеет — - 7…-9 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, — рассказали синоптики. — В среда, 21 декабря, ожидается похолодание. Ночью будет -13…-15 градусов, днем ожидается аналогичная погода. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Напомним, что в новогоднюю ночь сибирякам не стоит ждать суровых морозов. По прогнозам синоптиков, 31 декабря температура воздуха будет держаться на отметке в -20 градусов.

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