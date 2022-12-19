В Новосибирске начали продавать билеты на новогодний автобус

В Новосибирске стартовала продажа билетов на новогодний автобус. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске стартовала продажа билетов на новогодний автобус. Как рассказали в мэрии Новосибирска, он будет курсировать по праздничным локациям города дважды в день.

Так, длинный дневной маршрут довезет до районов города, в которых будут отмечать дни федеральных центров. А вечером пассажиры смогут посмотреть на главные праздничные пространства Новосибирска. Ежедневно автобус будет делать четыре рейса из разных точек города.

Цена билета начинается от 1000 рублей. За эту сумму пассажирам обещают интерактивную программу, мастер-классы и экскурсии от гидов Музея Новосибирска. На утренние рейсы билеты будут стоить 1000 рублей, на вечерние — 1200.

Найти подробное расписание автобуса можно на сайте Музея Новосибирска.

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