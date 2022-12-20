«Сдал телефон в ломбард и уехал»: в Новосибирске ищут школьника, сбежавшего из дома

О подростке ничего неизвестно с 14 декабря. Фото: предоставлено мамой мальчика

В Новосибирске ищут 15-летнего Юрия Николаевича Алексеенко. О парне ничего неизвестно с 14 декабря. Сам школьник из поселка Краснозерское из Новосибирской области.

- Юра вышел из дома и ушел гулять с друзьями. После домой не вернулся. Мы узнали через его друга, что сын уехал в Новосибирск. Говорят, что Юра сдал телефон в ломбард, чтобы уехать, - рассказала КП-Новосибирск Жанна, мама мальчика. – Его друг в этот момент отошел, а когда вернулся, Юра пропал.

Известно, что подросток одет в черную шапку, темно-синюю парку, сапоги-дутыши.

Жанна написала заявление в полицию, чтобы ей помогли найти ее сына.

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