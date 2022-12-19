Травников поручил увеличить поставки антибиотиков в аптеки Новосибирской области

Травников поручил увеличить поставки антибиотиков в аптеки. Фото: Тимур ХАНОВ.

Губернатор Андрей Травников поручил увеличить запасы антибиотиков в новосибирских аптеках. Также он поручил усилить информирование населения о вреде самолечения.

— Мы уже не раз переживали периоды ажиотажного спроса на различные наименования, поэтому задача минпромторга — перед новогодними праздниками создать повышенный запас, чтобы удовлетворить любой спрос, который возникнет. Задача медиков — более активно информировать пациентов, о том, что самолечение — это вредно, — сообщил Травников.

По сообщению регионального Минздрава, в аптеках области есть в среднем трёхмесячный запас лекарств антибактериальной терапии. Также на контроле Минпромторга находится обеспечение детскими лекарствами. А оптовые компании увеличивают поставки лекарств в преддверии новогодних праздников, чтобы в аптеках не было дефицита.

Напомним, что в аптеках резко вырос спрос на антибиотики. Связано это с высокой заболеваемостью ОРВИ в регионе, а также с тем, что люди занимаются самолечением.

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