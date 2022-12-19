«Нечистот по колено»: в Новосибирске две улицы затопило отходами из канализации

В Новосибирске две улицы залило отходами из канализации. Фото: стоп-кадры.

Жители и работники предприятий возле Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило пожаловались на прорыв канализации. Грязная вода неделю хлещет из люков на улицах Тимирязева и Стасова. Об этом один из работников местного предприятия Владимир Владимиров рассказал в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Запах стоит невыносимый. У нас здание стоит на территории очага, подмывает отмостку, заливает въезд в здание. Работать невозможно. Клиенты не могут подъехать, – высказался Владимир.

По его словам, отходы выбрасываются на поверхность несколько раз в день. Нечистоты замерзают, а затем снова превращаются в болото, льются за забор зоопарка.

– На видео – сотрудники одной из компаний, которых затопило. У них на производстве нечистот почти по колено. Они как барсуки себе делают плотину, чтобы не лилось так сильно, – рассказал КП-Новосибирск Владимир.

Он добавил, что на вызов приезжали только сотрудники компании «Русич», они откачивали колодцы.

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