Фельдшер «скорой» из Бердска спас умирающего на улице парня

Фельдшер спас парня, которому стало плохо на улице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске 28-летний фельдшер «скорой» Александр Карасев спас умирающего на улице парня. В воскресенье, 18 декабря, медик вместе с бригадой приехал на вызов, однако буквально прямо перед ним стало плохо человеку на улице.

Врач схватил свой чемодан и бросился к нему на помощь. Беднягу удалось откачать. Как рассказали «Бердск —онлайн» очевидцы, неизвестно, чем бы могло закончиться дело, если бы медика вовремя не оказалось рядом.

Поступок фельдшера восхитил сибиряков. Масса людей написали в его адрес теплые слова в соцсетях, а кто-то даже позвонил в отделение, где работает Александр, чтобы поблагодарить его.

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