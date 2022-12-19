Новосибирский врач пояснил, чем опасно самолечение антибиотиками при ОРВИ и гриппе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске взлетел спрос на антибиотики в аптеках. Как пояснили в правительстве, связано это с тем, что люди, заболевшие ОРВИ и гриппом, занимаются самолечением. Они массово скупают антибактериальные препараты, которые сами себе назначили. В чем опасность такой тактики, КП-Новосибирск пояснил Андрей Поздняков, главный врач клинико- диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь».

– Самолечение антибиотиками опасно, т.к. инфекционные процессы могут быть вызваны бактериями вирусами или простейшими. Антибиотики действуют только на бактерии, на два остальных класса микроорганизмов — нет. Распознать по симптомам, чем вызван инфекционный процесс человеку без медицинского образования практически невозможно, – говорит Андрей Поздняков.

Например, при вирусах антибиотики бесполезны. Они не действуют на них. Только вредят микрофлоре. Условно- патогенная микрофлора, которая имеется в организме каждого человека, может выжить после воздействия антибиотика и приобрести к нему устойчивость.

– Это значит, что если данная микрофлора вызовет осложнения или заболевание в последующем, то этот антибиотик уже окажется неэффективным для лечения, – уверен эксперт.

Андрей Поздняков подчеркнул, что, если врач назначил антибиотики, пропить их надо курсом. Одномоментно они не работают. Длительность лечения при этом зависит от тяжести заболевания, симптомов, фоновых патологий.

По словам Андрея Позднякова, при неосложненном гриппе и ОРВИ антибиотики бесполезны. На вами вирусы они не действуют. Понадобится такие препараты могут в случае, если вирусные инфекции вызвали бактериальные осложнения.

При этом, нужны антибиотики или нет, может определить только врач. При необходимости он назначит анализы. А также проведет осмотр. Полученные данные позволят правильно подобрать и препарат, и дозировку.

– Если эти правила не соблюдены, то хаотичный прием антибиотиков в лучшем случае не приведет к лечебному эффекту, в худшем —нанесет вред организму и приведет к антибиотикорезистентности (устойчивости организма к антимикробным препаратам), – заключил Андрей Поздняков в беседе с КП-Новосибирск.

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