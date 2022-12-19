В Новосибирской области ищут двух алиментщиков, задолжавших детям миллион рублей. Фото: УФССП по НСО.

В Новосибирской области приставы разыскивают двух горе-отцов, которые задолжали детям миллион по алиментам. Ориентировки на бессовестных родителей опубликовали в УФССП по Новосибирской области.

– Разыскивается Денис Владимирович Гусилетов, 34 года (14.08.1988 г.). Место рождения - с. Травное Доволенского района. Предположительно находится в Новосибирске. Владеет машиной Toyota Corona 1990 г. гос.номер А875КЕ154. 9-летнему сыну мужчина задолжал около 800 тысяч рублей, – говорится в сообщении судебных приставов. – Также разыскивается Олег Иванович Бабюк, 44 года (1978 год рождения). Родился в р.п. Чистоозерное Новосибирской области. Сыну, которому 31 декабря, исполнится 12 лет, он задолжал примерно 200 тысяч рублей. Известно, что он уехал в Новосибирск.

Если вы знаете, где находится Гусилетов Денис Владимирович, сообщите по номерам: +7 (383) 241-07-07, +7 (383-54) 21484. О местонахождении Бабюка Олега Ивановича можно сообщить по номерам: +7 (383) 241-07-07, +7 (383-56) 22-912; +7 (383-56) 20-398.

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