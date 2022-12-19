Новосибирские медики рассказали, как добираются до заболевших гриппом и ОРВИ

В Новосибирске не хватает служебного транспорта для выездов терапевтов на дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период заболеваемости гриппом и ОРВИ в медицинских учреждениях возникла нехватка служебного транспорта. Об этом КП-Новосибирск анонимно рассказал врач-терапевт одной из новосибирских поликлиник.

– Сейчас вызовов очень много, поэтому некоторых консультируем по телефону. После вызова перезванивает оператор, спрашивает температуру, симптомы, насколько давно болеет человек. И врачей мало, и машин мало, поэтому для выездов в приоритете пожилые люди, пациенты с температурой от 40 градусов, с ограниченными возможностями, из группы риска, – сообщил КП-Новосибирск терапевт.

Врачи обходят пациентов либо пешком по близким адресам, либо на служебных машинах. Если их не хватает, медики заключают договор со службой такси или звонят близким, просят подвезти.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в новосибирских поликлиниках не хватает служебных машин. Приходится вызывать такси, а в экстренных случаях просить добровольцев.

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