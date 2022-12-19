Со строителя новосибирского аквапарка требуют возместить миллиардный долг

Петра Овчинникова хотят привлечь к субсидированной ответственности. Фото: Даниил ОПАРИН

Совладельца группы компаний «Кварсис» Петра Овчинникова хотят привлечь к субсидированной ответственности. Стребовать долги со строителя Новосибирского аквапарка намерены три компании. Информация об этом появилась на Федресурсе – Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В материалах Арбитражного суда указано, что одна из компаний намерена взыскать с Овчинникова и его компании более одного миллиарда рублей.

Напомним, что аквапарк признали банкротом в марте 2022 года из-за огромных долгов. Сумма иска составила чуть более 2 миллиардов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер