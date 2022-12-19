Со строителя новосибирского аквапарка требуют возместить миллиардный долг

Петра Овчинникова хотят привлечь к субсидированной ответственности.
Фото: Даниил ОПАРИН
Совладельца группы компаний «Кварсис» Петра Овчинникова хотят привлечь к субсидированной ответственности. Стребовать долги со строителя Новосибирского аквапарка намерены три компании. Информация об этом появилась на Федресурсе – Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
В материалах Арбитражного суда указано, что одна из компаний намерена взыскать с Овчинникова и его компании более одного миллиарда рублей.
Напомним, что аквапарк признали банкротом в марте 2022 года из-за огромных долгов. Сумма иска составила чуть более 2 миллиардов рублей.
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