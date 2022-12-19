Крупный новосибирский производитель электроники увеличил выпуск продукции

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На предприятии оптимизировали производство полупроводниковых приборов, использующихся в источниках опорного напряжения, которые входят в комплектацию любой электронной аппаратуры. За полгода специалисты завода и Регионального центра компетенций увеличили выработку в смену и сократили время процесса производства. Это позволило нарастить объем выпускаемой продукции и повысить экономическую эффективность.

Результатов удалось достичь, в том числе за счет изменения производственной логистики. Во время диагностики производства выяснилось, что расстояние, которое проходит продукция в процессе производства, составляет 2,3 км, а время производства партии деталей - 46 минут, так как технологические операции проводились в разных корпусах. Поэтому участок сборки, ранее располагавшийся на разных этажах, перенесли на один, также из другого производственного корпуса перенесли участок измерения. Это позволило сократить лишние перемещения практически в два раза - на 20 минут, и, соответственно, выпускать больше деталей.

- Без особых затрат и приобретения дорогостоящего оборудования мы повысили качество изготовления приборов, сократили время производственного цикла, и увеличили отгрузку готовой продукции. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства изменилась и обстановка: людям стало легче работать. К концу 2023 года планируем внедрить бережливое производство на другие производственные участки завода, - говорит Анатолий Глушков, начальник научно-производственного комплекса полупроводниковых приборов АО «НЗПП Восток».