Сбер успешно выдержал 484 крупнейшие DDoS-атаки

Зампред Сбера Станислав Кузнецов. Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Станислав Кузнецов заявил, что главным итогом уходящего года в области борьбы с киберпреступностью стал коренной перелом, возможный благодаря изменениям в закон «О связи», а также сотрудничеству Сбера, Минцифры, ФСБ и ведущих операторов связи.

- Благодаря стратегии «Антидроп» «Сбер» выдавливает из банка дропов людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. В 2022 году заблокировано более 45 тыс. попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов, - говорит Станислав Кузнецов.

В повестке преступников сегодня активно используются темы проведения специальной военной операции: частичная мобилизация, подготовка и переподготовка мобилизованных граждан. Злоумышленники создали различные варианты схем с уклонением: «удаление из базы мобилизованных», «проверка на наличие повестки», «помощь с выездом из России». Имели место схемы со сбором денежных средств для мобилизованных и компенсациями за участие в СВО.

- Такие сценарии нацелены на совершение денежных переводов гражданами. В большинстве случаев удается их приостановить. Единственное, что нам дается достаточно сложно, - когда наш клиент снимает деньги наличными самостоятельно, несет в другой банк, там кладет на счет мошенника и таким образом теряет свои средства. Мы договорились в рамках Ассоциации банков России, в рамках взаимодействия с ФинЦЕРТом ЦБ, что мы будем даже такие действия наших клиентов хеджировать. Будем обмениваться информацией и выработаем особый порядок принятия решений о переводе этих средств на счета подозрительных структур.