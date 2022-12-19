Водителя грузовика увезли на скорой. Фото: кадр из видео

В Новосибирске «ГАЗель» протаранила автобус на остановке на Бердском шоссе. Произошло ДТП в понедельник днем, 19 декабря. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Моя Первомайка».

— Водитель «ГАЗели» не успел затормозить и врезался в автобус, остановившийся у остановки общественного транспорта, — рассказал очевидец.

По словам мужчины, водителя грузовика увезли на машине скорой помощи.

Напомним, что на этих выходных нетрезвый водитель иномарки не справился с управлением и влетел в пассажирский автобус. Госпитализация потребовалась пассажирке легковушки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер