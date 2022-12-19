Водителя грузовика увезли на скорой. Фото: кадр из видео
В Новосибирске «ГАЗель» протаранила автобус на остановке на Бердском шоссе. Произошло ДТП в понедельник днем, 19 декабря. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Моя Первомайка».
— Водитель «ГАЗели» не успел затормозить и врезался в автобус, остановившийся у остановки общественного транспорта, — рассказал очевидец.
По словам мужчины, водителя грузовика увезли на машине скорой помощи.
Напомним, что на этих выходных нетрезвый водитель иномарки не справился с управлением и влетел в пассажирский автобус. Госпитализация потребовалась пассажирке легковушки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер