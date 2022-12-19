Преступник, избивший сотрудника следственного изолятора, предстанет перед судом в Новосибирской области.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области будут судить мужчину, избившего сотрудника следственного изолятора. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области. В отношении него завершили расследование уголовного дела за применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей (часть 2 статьи 321 УК РФ).
– Следствие установило, что а марте 2022 года обвиняемого этапировали из исправительной колонии в полицию по Чановскому району для участия в судебном заседании. Когда мужчина находился в изоляторе, специально нарушал правила поведения. Сотрудник следственного изолятора потребовал прекратить нарушать порядок. Тогда обвиняемый напал на него и избил, – уточнили в Следственном комитете.
Вину агрессор не признал. Дело в отношении него направили в суд для рассмотрения по существу.
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