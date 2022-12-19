Из Новосибирской области в Китай отправился первый поезд с зерном

В Китай отправились 70 контейнеров с зерном. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из Барабинска Новосибирской области в Китай уехал первый экспортный поезд с зерном. Его объем составил 1 750 тонн, которые поместились в 70 контейнеров.

— Реализована пилотная отправка контейнерного поезда со станции Барабинск в Китайскую Народную Республику — 17 декабря сформирован и отправлен состав в количестве 70 контейнеров с ячменём общим объёмом 1 750 тонн. На 23 декабря готовится к отправке второй поезд, — сообщили в региональном правительстве.

По словам губернатора Андрея Травникова, впервые поставка контейнеров с зерном шла без перевалки от ближайшей к элеватору железнодорожной станции до конечного потребителя. Глава области добавил, что считает такой способ транспортировки перспективным, и станция подобная Барабинской должна быть создана в Карасуке.

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