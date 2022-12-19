Видео ДТП со сбитой девушкой на пешеходном переходе в Бердске показали очевидцы

Иномарка сбила девушку на переходе в Бердске. Фото: АвтоБердск.

В Бердске под Новосибирском водитель сбил девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 18 декабря. Как сообщили очевидцы сайту «Свидетель», мужчина посадил пострадавшую в свою иномарку и довез до торгового центра «Астор».

Девушка переходила дорогу на улице Красная Сибирь, когда водитель иномарки вылетел на пешеходный переход. От толчка девушка упала на асфальт, но серьезных травм не получила.

В ГИБДД ни водитель, ни пострадавшая не обращались.

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