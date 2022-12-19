Жуткая авария у кладбища: девушка на иномарке вылетела с дороги и врезалась в столб в Новосибирске

У кладбища на Дачном шоссе в Новосибирске девушка на иномарке вылетела с дороги и врезалась в столб. Фото: стоп-кадр.
В понедельник, 19 декабря, в Новосибирске рядом с Заельцовским кладбищем произошло жуткое ДТП. Кадры с места аварии в соцсети опубликовали очевидцы.
– На Дачном шоссе рядом с Заельцовским кладбищем женщина на Suzuki Swift неудачно пошла на обгон. Она не справилась с управлением. Из-за этого автомобиль вылетел с дороги, врезавшись в столб, – уточнили в «АСТ-54».
Очевидцы вызвали на место спасателей и медиков. Девушку водителя экстренно доставили в больницу. По словам мужа пострадавшей, ее обследуют.
На кадрах видно, что машина получила критические повреждения.
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