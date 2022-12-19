В Новосибирске бандиты захватили таксиста и затолкали его в багажник синей иномарки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В СК РФ по Новосибирской области обратились к новосибирцам с просьбой откликнуться очевидцев преступления. В ведомстве ищут тех, кто стал свидетелем нападения на таксиста на улице Зорге. ЧП произошло летом 2022 года.

– В период с 30 июня по 3 июля 2022 года обвиняемые через неустановленного агрегатора вызвали автомобиль такси. Водителя захватили: с использованием физической силы связали и поместили в багажник указанного автомобиля. Тем самым совершили его хищение, – говорится в сообщении ведомства.

Всех обвиняемых в преступлении уже установили. Злоумышленники в СИЗО.

В СК просят очевидцев преступления позвонить по номерам: 8 (383) 203-50-44, 203-50-40, 8-923-163-79-57. Анонимность гарантирована. В СК также напомнили приметы авто. Речь о синей иномарке, седане синего цвета.

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