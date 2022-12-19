В Новосибирске мерзнуть на Новый год 2023 не придется! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 декабря 2022 года в Новосибирске будет под стать празднику: вместо суровых морозов наступят некритичные холода.

По предварительному прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, температура днем будет около -20, лишь вечером может сильно похолодать.

— В последней пятидневке месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -23…-28 градусов, днем до -17,-22 градусов. Месячное количество осадков в эти дни предполагается около нормы, — сообщают в Западно-Сибирском УГМС.

По долгосрочному прогнозу «Яндекс.Погоды», новогодняя ночь будет не такой уж и холодной. Температура днем будет -12 градусов, а ночью даже теплее, -11. День будет пасмурным, с ветром около 7 метров в секунду, но без осадков.

Похожие цифры дает также сайт «Ну и погода». По его данным, температура днем составит -13 градусов, а ночью - 15.

Самый оптимистичный прогноз у сервиса Gismeteo.ru. Он обещает новосибирцам совсем теплый Новый год: днем, по его данным, будет всего -5 градусов, а ночью максимум -11. 31 декабря пройдет снег, но временами из-за туч будет появляться солнце.

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