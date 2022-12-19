Торопились на электричку: грузовой поезд насмерть сбил двух жителей Новосибирской области в Кузбассе

Двое жителей Новосибирской области погибли под колесами грузового поезда в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия произошла на станции Белово, на перегоне станций Тогучин – Курундус. Там под колесами грузового поезда погибли 2 человека: 30-летний новосибирец и 40-летняя жительница Тогучина. Они перебегали пути в неположенном месте, торопясь на электричку. Подробности раскрыли в УТ МВД СФО.

– Сибиряки перебегали железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Это не помогло избежать трагедии. Мужчина и женщина погибли на месте от полученных травм. По предварительным данным, они были пьяны, – говорится в сообщении транспортной полиции.

Транспортные полицейские материалы по случившему направили в Восточное МСУТ СК РФ. Там проведут доследственную проверку. После чего примут процессуальное решение.

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