Новосибирский метрополитен продлит работу в Новый год.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске в Новый год метрополитен продлит работу. В Ночь на 1 января подземка будет работать до 2 часов ночи. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
– с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня, – уточнили в администрации.
В мэрии также напомнили, что с 26 декабря школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Действовать такая мера будет до 8 января 2023 года. При этом ребенку нужно будет показывать справку, подтверждающую то, что он действительно ученик.
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