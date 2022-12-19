В новосибирских аптеках взлетел спрос на антибиотики.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Спрос на антибиотики взлетел в новосибирских аптеках. Сообщения об этом еще в конце недели опубликовали в СМИ. На оперативном совещании в правительстве Андрей Травников поинтересовался, с чем связана такая ситуация, и какой запас лекарств есть в регионе.
– По антибактериальной терапии — достаточные запасы во всех медицинских организациях: трехмесячный объем, – сказал министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.
По его словам, в области высокая заболеваемость ОРВИ. При этом случаи ее перехода в пневмонию не часты.
Губернатор уточнил, связан ли повышенный спрос с тем, что новосибирцы занимаются самолечением. Константин Хальзов подтвердил его догадку.
По данным на 18 декабря, в аптеках НСО есть 86 тысяч упаковок антибиотиков. В ближайшую неделю ожидается поставка 103 упаковок антибактериальных препаратов.
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