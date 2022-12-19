Под Новосибирском смонтировали все балки на 150-метровой эстакаде в Кольцово

На эстакаде в Кольцово уложили все балки. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирской области завершили большую часть работ на эстакаде в Кольцово. На опоры уложили все 49 балок – это пролеты эстакады. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

Сейчас работы завершены на 73 %. Подрядчику осталось только заделать стыки и уложить асфальт.

Объект готов на 73 %. Фото: СпецТрансСтрой.

Трасса должна будет улучшить движение из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ, а также разгрузить выезд на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Строители работают круглосуточно. Фото: СпецТрансСтрой.

Работы ведут круглосуточно с сентября 2021 года. Эстакаду и дорогу до СКИФа введут в эксплуатацию в июне 2023 года.

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