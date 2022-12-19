«Следов не обнаружено»: в Минприроды прокомментировали нашествие волков на деревню под Новосибирском

В Минприроды прокомментировали нашествие волков на деревню под Новосибирском. Фото: "Новости Убинского района".

В Минприроды НСО прокомментировали нашествие волков на деревню в Убинском районе. Ранее сообщалось, что хищники держат сибиряков в страхе. Сельчане говорили, что боятся нападений.

– 18 декабря государственный инспектор отдела охраны животного мира министерства обследовал территорию. В настоящий момент следы зверя не обнаружены, – сообщили в Минприроды Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле. Сотрудники Минприроды поддерживают связь с главой сельсовета.

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