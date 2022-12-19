Новосибирца посадили в СИЗО на два месяца за изготовление взрывчатки

Новосибирца отправили под арест за изготовление взрывчатки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске поймали изготовителя взрывчатки и посадили за решетку на 2 месяца на время расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
С ноября по декабрь мужчина смешивал взрывоопасные субстанции и изготавливал инициирующее взрывчатое вещество без лицензии.
Его ждет суд и наказание от 8 до 10 лет тюрьмы. Постановление суда об избрании меры пресечения еще не вступило в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер