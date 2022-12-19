Новосибирца посадили в СИЗО на два месяца за изготовление взрывчатки

Новосибирца отправили под арест за изготовление взрывчатки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске поймали изготовителя взрывчатки и посадили за решетку на 2 месяца на время расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

С ноября по декабрь мужчина смешивал взрывоопасные субстанции и изготавливал инициирующее взрывчатое вещество без лицензии.

Его ждет суд и наказание от 8 до 10 лет тюрьмы. Постановление суда об избрании меры пресечения еще не вступило в законную силу.

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