В Новосибирской области ввели дистанционное обучение в четырех школах и закрыли 3 детских сада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дистанционное обучение ввели в 4-х школах Новосибирской области. Также закрыли 3 детских сада. Об этом на оперативном совещании в правительстве 19 декабря сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук.

– Также частично приостановлена деятельность в 89 школах и 141 детсаду. 992 педагога на больничном, – сообщил Сергей Федорчук.

Дистанционное обучение ввели из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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