Защитник обманутых дольщиков Дмитрий Богомолов стал замминистра строительства Новосибирской области

Дмитрий Богомолов назначен замминистра строительства НСО. Фото: Минстрой НСО.

В понедельник, 19 декабря, на должность заместителя министра строительства Новосибирской области назначили Дмитрия Богомолова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства региона.

Дмитрий Богомолов – бывший генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области.

Новый замминистра будет решать вопросы обманутых дольщиков и заниматься восстановлением освобожденных территорий ДНР и ЛНР.

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