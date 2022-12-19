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НовостиОбщество19 декабря 2022 4:12

Защитник обманутых дольщиков Дмитрий Богомолов стал замминистра строительства Новосибирской области

Он будет контролировать ввод жилья с участием дольщиков
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Дмитрий Богомолов назначен замминистра строительства НСО. Фото: Минстрой НСО.

Дмитрий Богомолов назначен замминистра строительства НСО. Фото: Минстрой НСО.

В понедельник, 19 декабря, на должность заместителя министра строительства Новосибирской области назначили Дмитрия Богомолова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства региона.

Дмитрий Богомолов – бывший генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области.

Новый замминистра будет решать вопросы обманутых дольщиков и заниматься восстановлением освобожденных территорий ДНР и ЛНР.

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