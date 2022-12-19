В Новосибирске начальником инспекции по охране объектов культурного наследия стала Елена Макавчик. Фото: Министерство ЖКХ и энергетики НСО.

В Новосибирске начальником инспекции по охране объектов культурного наследия стала Елена Макавчик. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве.

– Елена Владимировна к работе приступила с 15 декабря, – уточнил губернатор.

Ранее Елена Макавчик занимала пост заместителя министра ЖКХ и энергетики НСО.

Известно, что в ноябре 2022 году должность начальника инспекции по охране объектов культурного наследия в ноябре 2022 года покинула Елена Медведева.