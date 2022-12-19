В Новосибирске на «Спортивной» устанавливают индикаторы для слабовидящих. Фото: пресс-служба ТУАД.

Монтаж индикаторов для слабовидящих пассажиров начали на станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

По словам гендиректора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, тактильные индикаторы смонтируют по всей станции. Благодаря им слабовидящие пассажиры смогут без проблем ориентироваться в зоне в повышенной опасности. Нащупать их им удастся при помощи подошвы обуви или трости.

– Сейчас работы ведут на платформе номер 2, - сказал Сергей Арапов.

Всего на станции смонтируют 32000 тактильных индикаторов.

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