В Новосибирске кроссовер на скорости влетел в отбойник на Бугринском мосту. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске в 7 утра 19 декабря водитель кроссовера влетел в отбойник. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.
– Водитель кроссовера не справился с управлением, – пояснили в паблике «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что перед столкновением машину занесло. Очевидцы уверены, причина аварии в скользкой дороге.
– Там вся левая полоса во льду была, – утверждают свидетели.
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