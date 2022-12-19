В Новосибирске кроссовер на скорости влетел в отбойник на Бугринском мосту. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске в 7 утра 19 декабря водитель кроссовера влетел в отбойник. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.

– Водитель кроссовера не справился с управлением, – пояснили в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что перед столкновением машину занесло. Очевидцы уверены, причина аварии в скользкой дороге.

– Там вся левая полоса во льду была, – утверждают свидетели.

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