Росстат сообщил об ухудшении социально-экономического положения Новосибирской области

В Новосибирской области ухудшилось социально-экономическое положение жителей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области ухудшился уровень жизни граждан. По данным Росстата, в Новосибирской области с января по октябрь цены выросли на 14,5 % по отношению к тому же периоду 2021 года.

Индекс потребительских цен на продукты питания вырос на 9,3 %. Непродовольственные товары стали дороже на 10,6 %, а услуги – на 8 %. При этом доходы населения в третьем квартале 2022 года упали на 2,8 %.

Кроме того, оборот общественного питания вырос на 15,8 %, а объем платных услуг для населения увеличился на 22,2 % по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что прожиточный минимум в Новосибирской области на 2023 год увеличится почти на 700 рублей.

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