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НовостиОбщество19 декабря 2022 2:13

Губернатор Андрей Травников объяснил, почему в Новосибирске не запустят аэроэкспресс до «Толмачево»

Новые электрички «Ласточка» тоже пока не появятся в регионе
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области не будут запускать аэроэкспресс и "Ласточек".

В Новосибирской области не будут запускать аэроэкспресс и "Ласточек".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о проекте «Ласточка» и возможности появления аэроэкспресса до аэропорта «Толмачево» в Новосибирске. На пресс-конференции телеканала ОТС по итогам 2022 года глава региона отметил, что идет обновление обычных электричек, но новые проекты приостановлены.

– К сожалению, проект «Ласточка» пока на паузе. В том числе из-за невозможности получения этих составов от производителя, – заметил губернатор.

Также Андрей Травников высказался по поводу проведения аэроэкспресса для быстрого перемещения до аэропорта «Толмачево». Он подчеркнул, что огромные ресурсы для организации движения на коротких промежутках пути нецелесообразны. Однако специалисты прорабатывают решение продлить маршрут электрички до «Толмачево».

Кроме того, губернатор отметил, что в Новосибирске скоро откроют станцию «Университетская» возле Академгородка. С января 2023 года запустят электрички до станции «Татарская», и жители отдаленных районов смогут добираться до Новосибирска.

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