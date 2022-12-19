Морозы отступили: 19 декабря в Новосибирской области потеплеет до -3 градусов

19 декабря в Новосибирской области потеплеет до -3 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирскую область 19 декабря пришло долгожданное потепление. В некоторых районах региона столбики термометра покажут -3 градуса. Об этом сообщают синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– 19 декабря в Новосибирской области ожидается -3…-8 градусов. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, пойдет снег, местами сильный. Возможны метели и гололедные явления. Утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица, – передают метеорологи.

В самом Новосибирске 19 декабря будет не так тепло. Синоптики обещают -11…-13 градусов. Также будет облачно с прояснениями, после обеда возможен снег.

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