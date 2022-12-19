В Заельцовском районе Новосибирска возведут 25-этажную гостиницу с бассейном

В Новосибирске появится новая гостиница в Заельцовском районе. Фото: Евгений КОЧКИН

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство 25-этажной гостиницы в Заельцовском районе. Документ опубликован на муниципальном портале города.

Застройщик ЖК «Светлановский» построит гостиницу рядом со своим завершенным жилым комплексом «Чкалов».

Судя по документам, помимо 500 номеров, там будет ресторан, оздоровительный бассейн и офисные помещения.

Разрешение выдано до 22 ноября 2025 года.

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