Утром 19 декабря Новосибирск встал в шестибалльных пробках.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 19 декабря в Новосибирске зафиксировали пробки в 6 баллов. Многие улицы города подсвечены красным. Об этом сообщает «2ГИС».
Заторы на улицах Титова, Широкой, проезде Энергетиков. Не проехать по площади Труда, улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Пробки на Петухова, Хилокской, Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по Немировича-Данченко и по Октябрьскому мосту.
На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Восход, Добролюбова, Кирова и Бориса Богаткова. Движение затруднено по Красному проспекту, проспекту Дзержинского, Гусинобродскому шоссе и по улице Богдана Хмельницкого.
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