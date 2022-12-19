Утром 19 декабря Новосибирск встал в шестибалльных пробках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 19 декабря в Новосибирске зафиксировали пробки в 6 баллов. Многие улицы города подсвечены красным. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на улицах Титова, Широкой, проезде Энергетиков. Не проехать по площади Труда, улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Пробки на Петухова, Хилокской, Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по Немировича-Данченко и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Восход, Добролюбова, Кирова и Бориса Богаткова. Движение затруднено по Красному проспекту, проспекту Дзержинского, Гусинобродскому шоссе и по улице Богдана Хмельницкого.

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