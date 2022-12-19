В Новосибирске подует южный ветер и потеплеет до – 13 градусов

В городе ожидается потепление. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В понедельник 19 декабря в Новосибирске потеплеет. По данным Западно-Сибирского УГМС днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов.

- Ветер подует юго-западный со скоростью до 11 метров в секунду, - сообщают синоптики.

По данный сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит -12…-14 градусов, а ночью термометры покажут -12 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью до 6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 752-762 миллиметров ртутного столба.

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