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НовостиОбщество19 декабря 2022 0:00

В Новосибирске подует южный ветер и потеплеет до – 13 градусов

19 декабря в Новосибирске температура воздуха составит - 13 градусов
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В городе ожидается потепление.

В городе ожидается потепление.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В понедельник 19 декабря в Новосибирске потеплеет. По данным Западно-Сибирского УГМС днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов.

- Ветер подует юго-западный со скоростью до 11 метров в секунду, - сообщают синоптики.

По данный сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит -12…-14 градусов, а ночью термометры покажут -12 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью до 6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 752-762 миллиметров ртутного столба.

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