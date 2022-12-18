Иномарка влетела в автобус. Фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО
В Новосибирске иномарка врезалась в автобус. ДТП произошло в Кировском районе днем 18 декабря.
- Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Известно, что пассажирку из иномарки отвезли в больницу.
- На месте установили, что водитель авто был трезв, - уточнили в ведомстве.
На месте работает экипаж ДПС.
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