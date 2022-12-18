Иномарка влетела в автобус. Фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО

В Новосибирске иномарка врезалась в автобус. ДТП произошло в Кировском районе днем 18 декабря.

- Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что пассажирку из иномарки отвезли в больницу.

- На месте установили, что водитель авто был трезв, - уточнили в ведомстве.

На месте работает экипаж ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber