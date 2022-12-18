Прожиточный минимум увеличится. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске детские пособия вырастут после повышения прожиточного минимума. Об этом рассказали в региональном пенсионном фонде.

- Размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Если при назначении пособия в базовом размере (50% ПМ) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учетом этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере — 100% регионального прожиточного минимума ребенка, - сообщили в ПФР.

Отметим, что раньше прожиточный минимум на ребенка составлял 14 тысяч 562 рубля.

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