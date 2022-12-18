ДТП произошла в Кировском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске иномарка врезалась в автобус № 57. ДТП произошло в Кировском районе 18 декабря.

- Мужчина ехал по Советскому шоссе со стороны улицы Петухова в сторону улицы Мира. В пути следования у дома № 62/13 по улице Советское шоссе он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что пассажирку из иномарки отвезли в больницу. По предварительной информации пострадавших в автобусе не было.

- По результатам проведенного освидетельствования на месте, алкогольного опьянения у водителя «Форда» не выявлено, - уточнили в ведомстве.

На месте работает экипаж ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber