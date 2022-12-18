Церемонию проводил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Фото: vk.com/novosibeparshia

Новосибирскому священнику Александру Новопашину вручили орден по поручению Путина. Торжественное мероприятие прошло 12 декабря, в день Конституции РФ.

- Орден Дружбы был вручен отцу Александру за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность, - сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Отец Александр после вручения ордена Дружбы выразил благодарность в адрес президента Владимира Путина.

Среди награжденных были Лев Лещенко, Николай Бурляев, Николай Дроздов, Владислав Третьяк, актёры Юрий Назаров и Евгений Князев, военные, политики, писатели и ученые.

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