Волков заметили в свете фар. Фото: "Новости Убинского района"

В Новосибирской области волки держат в страхе целую деревню. Как сообщает издание «Новости Убинского района» хищников встретил на трассе водитель рейсового автобуса. Это произошло недалеко от поселка Черный мыс.

- Да, это к сожалению, правда. Один из хищников спасаясь от света фар, завернул в огороды на въезде в село, другой ушёл за остановку, и направился в сторону леса. А третий - самый смелый проследовал прямо по улице Черного Мыса. Глава сельсовета молниеносно отреагировала на новость о непрошенных гостях из тайги и позвонила государственному инспектору отдела охраны животного мира, с вопросом как обезопасить жителей села, - рассказала изданию Валентина Серафимович, глава сельсовета.

Пока что жителям села посоветовали не выходить из дома поздно вечером и ночью.

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