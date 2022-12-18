Людей начали прививать от кори. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области от кори привили больше 600 человек. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

- В превентивных мерах по эпидпоказаниям привито порядка 650 человек. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - говорится в релизе ведомства. Сейчас очаги инфекции удалось локализовать.

Роспотребнадзор напоминает, что прививку от кори можно поставить в поликлинике по месту жительства, учебы или работы. Вакцины хватит на всех.

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