Людей начали прививать от кори.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области от кори привили больше 600 человек. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
- В превентивных мерах по эпидпоказаниям привито порядка 650 человек. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - говорится в релизе ведомства. Сейчас очаги инфекции удалось локализовать.
Роспотребнадзор напоминает, что прививку от кори можно поставить в поликлинике по месту жительства, учебы или работы. Вакцины хватит на всех.
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