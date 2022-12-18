Новогодние подарки привезли для взрослых и детей из Новосибирска в Беловодск

Дети были в восторге от подарков. Фото: телеграм-канал "Анатолий Локоть"

Из Новосибирска в Беловодск привезли детям новогодние подарки. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

- Посетил школу, отремонтированную к началу учебного года новосибирскими строителями. Передал новогодние подарки детям Беловодского района ЛНР. Самым маленьким достались мягкие игрушки, малыши были счастливы получить подарок в виде белька – детеныша байкальской нерпы, - рассказывает Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска.

Так же детям вручили книги Пушкина, Гоголя и других русских классиков.

Не остались без внимания и ребятишки из местной больницы. Младшим вручили мягкие игрушки, а одному школьнику рюкзак с перчатками и шапкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber