Сотрудников магазина уволят до конца месяца. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске сотрудников IKEA уволят до конца 2022 года. Об этом КП-Новосибирск рассказали в профсоюзе работников магазина.

- Да, это действительно так, - сообщила КП-Новосибирск Надежда Харитонова, председатель профсоюза.

Напомним, что гипермаркет закрылся весной 2022 года. А летом они провели финальную распродажу и заявили о том, что уходят из России.

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