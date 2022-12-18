«Мальчик звал на помощь, но никто не реагировал»: в Новосибирске ребенок пытался спасти потерявшего сознание пенсионера

Мужчина поскользнулся и упал. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"
В Новосибирске ребенок пытался спасти потерявшего сознания пенсионера. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
- Пожилой человек, прилично одетый, поскользнулся на неудачно построенной лестнице в районе дома на улице Красный проспект, 232. Мужчина ударился головой и потерял сознание, - написано в посте. – Спасать его начал мальчик, звал на помощь, но долго никто не реагировал.
Как рассказывают очевидцы, на подмогу подоспели они и еще одна женщина шедшая из магазина.
- Мы долго не могли вызвать скорую помощь. Мужчину подняли и отвели домой, он с трудом вспомнил, где живет. Непонятно одно, почему врачи так долго ехали? – возмущается автор поста.
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